Планету сколихнули потужні катаклізми [ Редактировать ]
Грім і блискавки в небі над Чехією, землетрус у Карибському морі та нищівні повені в Південній Америці. Докладніше про ці та інші природні катаклізми - далі в нашому огляді.
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Нищівний буревій пронісся Чехією. Сильний вітер повалив десятки дерев та електроопор. Без світла залишилися щонайменше 15 тисяч домогосподарств. Пошкоджено автомобілі та дахи будівель, заблоковано автошляхи. Негода розпочалася з блискавок. Метеорологи зауважують: таке явище - не звичне для січня, але трапляється, коли перетинаються масивні холодні фронти.
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У Чилі через повені оголосили надзвичайний стан. Підтоплено п'ять комун у регіоні Атакама на півночі країни. Одна людина загинула, ще кілька - зникли безвісти. Дощі заливають цю частину країни від середини січня, і поки що синоптики не прогнозують істотного покращення погоди. А в Бразилії кількість жертв потопу зросла до 63 осіб. Свої домівки покинули близько 30 тисяч людей. За прогнозами влади, збитки від природних катаклізмів можуть сягнути 125 мільйонів доларів.
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У Карибському морі стався потужний землетрус магнітудою 7,7. Підземні поштовхи відчувалися на Ямайці, Кубі й в американському штаті Флорида. У Маямі евакуювали мешканців кількох багатоповерхівок. А на Карибах люди пробули кілька годин просто неба - боялися повертатися в оселі. Минулося без жертв. Повідомлень про руйнування немає.
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В Австралії поновилися лісові пожежі. У штаті Новий Південний Вельс вогонь охопив Національний парк Намаджі. На відстані кількох кілометрів видно стовпи диму, що здіймаються над схилами. Рятувальники гасять займання і з землі, і з повітря. Масштабні пожежі не вщухають на континенті від вересня минулого року. Усе через спеку та сильний вітер. Вогонь не стримали навіть кілька днів дощів з градом.
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