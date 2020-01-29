Доки китайський коронавірус шириться світом - найвідоміші авіаперевізники з різних країн скасовують або скорочують рейси до Піднебесної. Які саме?

Провідні світові перевізники припинили рейси до Китаю. До прикладу, найпопулярніша американська авіакомпанія United Airlines не літатиме з 1 по 8 лютого в Пекін, Гонконг і Шанхай.

Авіакомпанія Air Canada скасовує перельоти через спадання попиту. Уже цієї суботи перериває сполучення також індонезійський перевізник Lion Air. Із Грузії теж не виконуватимуть перельотів до 29 березня.

А от Російські "Уральські авіалінії" взагалі заявили, що через вірус скасовують до Європи рейси, якими часто користувалися китайські туристи, зокрема, у Париж і Рим.

Навіть найсуворіші у своїх правилах авіакомпанії йдуть на поступки, щоб запобігти поширенню інфекції. Так, тайванська авіакомпанія дозволяє пасажирам проносити напої на борт, а перевізник Singapore Airlines навіть рекомендував екіпажу, який прямує в Китай, користуватися масками.

До речі, українська компанія МАУ виконає рейси 30 січня та 3 лютого з міста Саньї для евакуації українських туристів. Нагадаємо, у зв'язку з поширенням коронавірусу, українське посольство в Китаї рекомендує співгромадянам, які перебувають у регіонах спалаху інфекції, залишити країну.