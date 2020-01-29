Жителі Черкащини протестують проти об'єднання з обласною ОТГ [ Редактировать ]
Під Черкасами через небажання об'єднуватися з обласним центром люди на кілька годин перекрили дорогу регіонального значення. Жителі села Свидівок хочуть створити ОТГ із сусіднім Будищем, але попри це область намагається їх об'єднати із Черкасами.
Мовляв, сільрада й досі не подала документи на добровільне об'єднання і тепер воно відбудеться відповідно до критеріїв, розроблених "Мінрегіоном". У попередньому перспективному плані ОТГ, розробленому областю - Свидівок включено саме до Черкас. До кінця цього тижня документи на затвердження Черкаська ОДА має передати в Кабмін.
"Ми хочемо приєднатись до Будища, щоб створити свою маленьку громаду, в яку увійде 5 сіл - там буде Будище , Єлізавєтовка, Лозівок, Свидівок і Сокрино. Ми вважаємо, що для нас, для громади, для простих людей - так буде краще. Тому, що ресурси залишаться в нас у селі, і кошти залишаться в нас у селі", - наголошує Світлана Мірошник, жителька села Свидівок.
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