До чого призвела негода в Чехії? Який рекорд встановили індійські жінка? Та чим дивує містян угорський Бенксі? Про це та інше - далі у нашому огляді.

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Нищівний буревій пронісся Чехією. Сильний вітер повалив десятки дерев і електроопор. Без світла залишилися щонайменше 15 тисяч домогосподарств. Пошкоджено автомобілі та дахи будівель, заблоковані автошляхи. Негода розпочалася з блискавок. Метеорологи зауважують: таке явище - не звичне для січня, але трапляється, коли перетинаються масивні холодні фронти.

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У Чилі через повені оголосили надзвичайний стан. Підтоплено п'ять комун у регіоні Атакама на півночі країни. Одна людина загинула, ще кілька - зникли безвісти. Дощі заливають цю частину країни від середини січня, і поки що синоптики не прогнозують істотного покращення погоди. А в Бразилії кількість жертв потопу зросла до 63 осіб. Свої домівки покинули близько 30 тисяч людей.

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В Австралії поновилися лісові пожежі. У штаті Новий Південний Вельс вогонь охопив Національний парк Намаджі. На відстані кількох кілометрів видно стовпи диму, що здіймаються над схилами. Вогнеборці гасять полум'я і з землі та повітря. Масштабні пожежі не вщухають на континенті від вересня минулого року. Вогонь не стримали навіть кілька днів дощів із градом.

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Шанувальники швидкої їзди по снігу позмагалися у французьких Альпах. У заїздах других за престижністю перегонів країни взяли участь кількасот учасників на мотоциклах та автомобілях. Цього року організатори долучилися до екологічних трендів - усі допущені до змагань машини електричні. Спортсмени кажуть: за потужністю такі залізні коні не поступаються своїм бензиновим пращурам. Хіба що їм бракує гучного ревіння моторів, яке раніше супроводжувало такі заходи.

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Індійські танцівниці встановили новий рекорд Гіннеса. 2126 жінок у яскравому національному вбранні одночасно закружляли у традиційному танці з мечами. Цей ритуальний перформанс сягає корінням епохи Моголів, коли жінки Раджпута вітали своїх чоловіків після того, як ті з перемогою повернулися з битви.

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Уся історія Нікарагуа на одній скелі. Дивовижні барельєфи ось уже 40 років викарбовує скульптор-самоук Альберто Гуттьєрес. 78-річний дідусь вже давно живе відлюдником і щодня береться до своєї копіткої праці. Фігурки корінних мешканців центральної Америки, національних героїв та тварин вибиває на брилах цвяхами та каменюкою замість молотка. Сподівається за своє життя встигнути зробити ще багато зображень.

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А у Будапешті автор кумедних бронзових фігурок розставляє їх по місту. Натхнений творчістю таємничого британського художника Бенксі Міхал Колодко виробив власний стиль стріт-арту. І його крихітні скульптури тварин та мультяшних героїв уже знайшли своїх шанувальників. Зокрема, тренери організовують маршрут пробіжки для своїх підопічних так, щоби знайти якомога більше статуеток, котрі органічно вписалися у краєвиди угорської столиці.

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Британський плавець-екстремал пірнув у крижані води Антарктики, щоб привернути увагу до глобального потепління. 50-річний Льюїс П'ю - колишній полярник, а нині - посол ООН у справах океанів. Він проплив кілька кілометрів при температурі повітря "мінус" 15. Маршрут пролягав каналами, що утворилися внаслідок танення льодовиків. За витривалість і стійкість до холоду чоловіка назвали "полярним ведмедем".