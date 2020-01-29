В Австралии, в городе Мельбурн, в специализированной лаборатории смогли вырастить коронавирус из образца пациента. Это предоставит международным экспертным лабораториям важную информацию для борьбы с вирусом. Об этом сообщает Reuters.

Открытие будет передано Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Это значительный прорыв, поскольку он позволит провести точное исследование и диагностику коронавируса во всем мире", - отметил доктор Джулиан Дрюс, руководитель Лаборатории идентификации вирусов в Институте инфекции и иммунитета Питера Доэрти.

Ученые отметили, что воспроизведенная копия может быть использована как "контрольный материал" для тестирования и "изменит правила игры в диагностике". Например, это может помочь диагностировать коронавирус у зараженных людей на ранних стадиях, еще до появления симптомов.

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