Коронавирус впервые смогли воссоздать [ Редактировать ]
В Австралии, в городе Мельбурн, в специализированной лаборатории смогли вырастить коронавирус из образца пациента. Это предоставит международным экспертным лабораториям важную информацию для борьбы с вирусом. Об этом сообщает Reuters.
Открытие будет передано Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"Это значительный прорыв, поскольку он позволит провести точное исследование и диагностику коронавируса во всем мире", - отметил доктор Джулиан Дрюс, руководитель Лаборатории идентификации вирусов в Институте инфекции и иммунитета Питера Доэрти.
Ученые отметили, что воспроизведенная копия может быть использована как "контрольный материал" для тестирования и "изменит правила игры в диагностике". Например, это может помочь диагностировать коронавирус у зараженных людей на ранних стадиях, еще до появления симптомов.
Раньше мы писали о том, что один из крупнейших китайских городов Тяньцзинь принял решение о введении военного положения из-за смертоносного коронавируса.
Кроме того, в связи с вспышкой коронавируса в Китае могут отложить выпуск iPhone.
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