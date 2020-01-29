Глава Всемирной организации здравоохранении Тедрос Адханом Гебреисус принял важное решение и созывает экстренное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям. Об этом он сообщил в Twitter.

Известно, что такое решение было вызвано вспышкой нового коронавируса в Китае.

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Заседание состоится 30 января в штаб-квартире ВОЗ в Женеве.

Я решил завтра созвать чрезвычайный комитет Международных медико-санитарных правил по новому коронавирусу (2019-nCoV), чтобы мне сообщили, является ли текущая вспышка чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, - написал глава ВОЗ.

Раньше сообщалось о том, что в Китае за два дня достроили больницу для инфицированных. А один из крупнейших китайских городов Тяньцзинь принял решение о введении военного положения из-за смертоносного коронавируса.

Кроме того, в связи с вспышкой коронавируса в Китае могут отложить выпуск iPhone.

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