Сьогодні до Києва з офіційним візитом прибуде держсекретар США Майк Помпео. У програмі зустріч із президентом Володимиром Зеленським, міністрами оборони й закордонних справ.

Як заявив Помпео, обговорюватимуть важливі питання європейської безпеки. А ще ситуацію на Донбасі й надання військової допомоги. Візит очільника американського закордонного відомства до України переносили двічі.

Востаннє через загострення між Сполученими Штатами та Іраном на початку січня. У Києві Помпео пробуде до суботи. Далі вирушить у турне Східною Європою.