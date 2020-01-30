Майк Помпео зустрінеться із Зеленським [ Редактировать ]
Сьогодні до Києва з офіційним візитом прибуде держсекретар США Майк Помпео. У програмі зустріч із президентом Володимиром Зеленським, міністрами оборони й закордонних справ.
Як заявив Помпео, обговорюватимуть важливі питання європейської безпеки. А ще ситуацію на Донбасі й надання військової допомоги. Візит очільника американського закордонного відомства до України переносили двічі.
Востаннє через загострення між Сполученими Штатами та Іраном на початку січня. У Києві Помпео пробуде до суботи. Далі вирушить у турне Східною Європою.
по теме
Майк Помпео відвідає Україну
Про це Помпео заявив в інтерв'ю для американського телеканалу Bloomberg TV
Держсекретар США анонсував візит до України
Державний секретар США Майк Помпео найближчим часом планує відвідати Україну. Про це Помпео заявив в інтерв'ю для американського телеканалу Bloomberg TV
США закликало Росію поважати суверенітет і територіальну цілісність України
Посольство США в Україні у День соборності закликало Російську Федерацію поважати суверенітет і територіальну цілісність нашої країни
Помпео едет в Украину: названа дата
В среду, 22 января, появилась информация государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео посетит Украину с рабочим визитом
Посол України у США Володимир Єльченко прокоментував розслідування справи українського "Боїнга"
Якою буде стратегія України і чи зможе "іранська проблема" відволікти Вашингтон від співпраці з Україною?