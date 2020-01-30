Коронавірус у Китаї забрав життя 170 людей [ Редактировать ]
Число жертв нового вірусу зросло вже до ста сімдесяти. Лише в Китаї інфікованих майже вісім тисяч. Водночас тамтешні лікарі повідомляють про уповільнення темпу поширення недуги.
Зокрема, у провінції Хубей нових випадків зараження майже на півтисячі менше, ніж у попередні дні. У зв'язку з епідемією на рік пізніше перенесли чемпіонат світу з легкої атлетики.
Змагання мали відбутися у китайському місті Нанкін у березні. Точну дату поки що не призначили.
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