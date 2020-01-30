Количество жертв коронавируса возросло [ Редактировать ]
По состоянию на четверг, 30 января, количество погибших от опасного коронавируса в Китае возросло до 170 человек. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на данные органов здравоохранения Китая.
Как сказано в сообщении, 38 человек скончались за минувшие сутки. Все жертвы коронавируса являются жителями Китая.
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на материковом Китае достигло 7 771.
В целом по всему миру этим вирусом инфицированы 7 894 человека.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
А один из крупнейших китайских городов Тяньцзинь принял решение о введении военного положения из-за смертоносного коронавируса.
Кроме того, в связи с вспышкой коронавируса в Китае могут отложить выпуск iPhone.
акже читайте, как в Пекине сотрудниками полиции был арестован мужчина-пранкер, который написал в социальных сетях, что умышленно заражал людей новым коронавирусом. А в Китае собака спасла своей хозяйке жизнь. Пес по имени Кими испортил паспорт женщины.
по теме
Против коронавируса разработали вакцину
Во вторник, 28 января, появилась информация о том, что в Гонконге уже разработали вакцину против коронавируса
Вспышка коронавируса: число зараженных превысило 2000
В воскресенье, 26 января, были опубликованы новые данные о больных коронавирусом
ВООЗ обговорить введення надзвичайного стану через спалах коронавірусу
Організація збереться на екстрене засідання уже втретє із цього приводу. Минулого тижня фахівці заявили, що про глобальну епідемію говорити зарано
Из Китая начали эвакуировать иностранцев
Первый самолет забрал из Китая 206 человек
Коронавирус впервые смогли воссоздать
Открытие будет передано Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)