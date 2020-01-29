В среду, 28 января, Министерство здравоохранения ОАЭ подтвердило первые случаи заражения коронавирусом из Китая. Об этом сообщает саудовское издание Arab News.

Заболели члены одной семьи из китайской провинции Хубэй, где расположен город Ухань, откуда началось распространение вируса. О количестве заболевших не сообщается, но в министерстве отмечают, что они находятся в стабильном состоянии.

Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.

А один из крупнейших китайских городов Тяньцзинь принял решение о введении военного положения из-за смертоносного коронавируса.

Кроме того, в связи с вспышкой коронавируса в Китае могут отложить выпуск iPhone.

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