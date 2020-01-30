На Тернопільщині шахраї викрали гроші на лікування дітей [ Редактировать ]
На Тернопільщині шахраї викрали гроші, зібрані на лікування дітей, які постраждали від вибуху газу в сільському клубі. Майже чотириста тисяч гривень пройдисвіти виманили в мами одного з потерпілих.
Жінці зателефонував невідомий, назвався працівником банку й переконав її переказати гроші на іншу фінустанову. Мовляв, сума електронного гаманця там - завелика.
Ошукана звернулася до поліції. Правоохоронці вже вийшли на слід аферистів. Нагадаю, на початку січня в селі Угринів через детонацію газу загорівся сільський клуб. Восьмеро підлітків зазнали опіків. Четверо з них - досі в лікарні.
"Він з мене інформацію витягнув точне моє ім'я, прізвище, дату народження адрес і як в банку питають кодове слово", - говорить мама потерпілого.
"За оперативною інформацією, встановлено що шахраї дзвонили із Дніпропетровської області. На даний час наші колеги там допомагають нам проводити слідчі дії. Є одна із версій що дзвінок відбувався із місць позбавлення волі", - говорить Олександр Богомол, керівник ГУНП у Тернопільській області.
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