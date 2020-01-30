В четверг, 30 января, стало известно, сколько украинцев находится в провинции Хубэй и городе Ухань. Об этом передает "Ракурс".



Отмечается, что в провинции Хубэй и городе Ухань, откуда распространился новый смертельный коронавирус 2019-nCoV, находится 51 украинец: 49 человек - в Ухане, один человек - в городе Сянья и еще один - в городском уезде Чжун Сянь города Цзинмэнь.



Всего сейчас зафиксировано 7737 случаев инфицирования коронавирусом, 170 смертей, 128 человек выписаны из больниц и еще у 12167 человек подозрение на вирус.

Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит.

А один из крупнейших китайских городов Тяньцзинь принял решение о введении военного положения из-за смертоносного коронавируса.

Также читайте, как в Пекине сотрудниками полиции был арестован мужчина-пранкер, который написал в социальных сетях, что умышленно заражал людей новым коронавирусом. А в Китае собака спасла своей хозяйке жизнь. Пес по имени Кими испортил паспорт женщины.