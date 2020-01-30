В четверг, 30 января, в Сумах на перекрестке улиц Ремесленная и Курская произошло ДТП. Так, маршрутка "влетела" в столб,. В результате аварии пострадали 10 человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло из-за непогоды.

"На место происшествия выехала и работает следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции, проводится осмотр места аварии и документирования факта ДТП. По заключению предварительной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - говорится в сообщении.

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