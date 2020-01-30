В Сумах маршрутка влетела в столб: пострадали 10 человек [ Редактировать ]
В четверг, 30 января, в Сумах на перекрестке улиц Ремесленная и Курская произошло ДТП. Так, маршрутка "влетела" в столб,. В результате аварии пострадали 10 человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло из-за непогоды.
"На место происшествия выехала и работает следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции, проводится осмотр места аварии и документирования факта ДТП. По заключению предварительной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что под Винницей произошло жуткое ДТП. А также под Львовом водитель наехал на полицейского.
Кроме того, недавно в Борисполе патрульные сбили насмерть человека, а в Днепре "Таврия" столкнулась с фурой.
Ранее сообщалось, что в Киеве в страшном ДТП погиб человек, а также Toyota Land Cruiser "слетел" с дороги в водоем. А под Львовом в жутком ДТП скончалась 15-летняя девочка. А также недавно в Борисполе патрульные сбили насмерть человека.
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