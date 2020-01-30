У Євросоюзі на мирний ізраїльсько-палестинський план від Дональда Трампа відреагували доволі стримано. Наполягають: мир - необхідний, але тільки за умови згоди обох сторін. Докладніше - Олена Абрамович.

"ЄС підтверджує готовність працювати над відновленням змістовних переговорів для вирішення всіх постійних питань статусу та досягнення справедливого і довготривалого миру. Закликаємо обидві сторони продемонструвати за допомогою політики та дій справжню прихільність дводержавному рішенню як єдиному реалістичному способу подолати конфлікт".

Ще більше підтримки висловила Велика Британія. Прем'єр Борис Джонсон мав телефонну розмову з Дональдом Трампом після оприлюднення плану. І назвав його хорошим рішенням для обох держав. Попри критику лейбористів: мовляв, Трамп запропонував Ізраїлю список виконання давніх вимог, натомість палестинцям пообіцяв потенційну державу з суворими обмеженнями.

"Не буває ідеальних мирних планів. Але в цьому і полягає перевага рішення для двох держав. Цей - гарантуватиме, що Єрусалим залишиться столицею як ізраїльтян, так і палестинців. І я прошу вас замість критикувати - зв'язатися з палестинською владою та закликати їх зайнятися цією ініціативою", - говорить Борис Джонсон прем'єр-міністр Великої Британії.

Відгукнулись і у французькому МЗС. Привітали зусилля Дональда Трампа та пообіцяли уважно проаналізувати документ.

"Франція переконана, що необхідне рішення двох держав, відповідно до міжнародного права та міжнародно-узгоджених параметрів, для встановлення справедливого та стійкого миру на Близькому Сході. Франція продовжуватиме працювати у цьому напрямку разом зі Сполученими Штатами, європейськими партнерами та усіма, хто може зробити свій внесок у досягнення цієї мети".

Із надією на довгоочікуваний мир опублікував вітання через соцмережі й австрійський канцлер Себастьян Курц. Скептичніше відреагував міністр закордонних справ Німеччини, заявивши, що "спрацює лише рішення, прийнятне для обох народів".

Тим часом країни Близького Сходу розділилися на кілька таборів. Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Катар привітали угоду і закликали сторони до співпраці. У той же час Іран, Туреччина категорично проти. Прохолодно відреагували Йордан і Єгипет, закликавши всіх спершу добре вивчити угоду.