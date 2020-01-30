Ґрета Тунберґ перетворила себе на бренд [ Редактировать ]
Ґрета Тунберґ стане брендом. Шведська екоактивістка подала заявку на реєстрацію як торговельної марки власного імені та назви протестного руху "П'ятниці заради майбутнього", який вона започаткувала два роки тому.
Каже: хоче захиститися від використання її імені та назви руху - у незаконний спосіб. Мовляв, чимало людей чинять так, щоб увійти до світу політики, медіа чи мистецтва.
А дехто не соромиться ще й заробити на цьому, не спитавши дозволу в Тунберґ та її батьків.
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