Хоче захиститися від використання її імені та назви руху

Ґрета Тунберґ стане брендом. Шведська екоактивістка подала заявку на реєстрацію як торговельної марки власного імені та назви протестного руху "П'ятниці заради майбутнього", який вона започаткувала два роки тому.

Каже: хоче захиститися від використання її імені та назви руху - у незаконний спосіб. Мовляв, чимало людей чинять так, щоб увійти до світу політики, медіа чи мистецтва.

А дехто не соромиться ще й заробити на цьому, не спитавши дозволу в Тунберґ та її батьків.