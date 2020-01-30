Умер экс-глава Верховного суда Украины [ Редактировать ]
В четверг, 30 января, в возрасте 82 лет скончался бывший глава Верховного суда Украины в 1994-2002 годах Виталий Бойко. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.
"Бойко является знаковой фигурой в истории украинской правовой системы. В частности, как председатель ЦИК Украины по выборам народных депутатов имел честь открывать первое пленарное заседание Верховной Рады Украины I созыва, входил в состав Совета при президенте Украины по вопросам реформирования судебной системы Украины, стал одним из организаторов Союза юристов Украины и инициаторов осуществления в государстве судебно-правовой реформы", - говорится в сообщении.
- В 1990-1992 годах Бойко был первым министром юстиции Украины
- Параллельно исполнял обязанности главы Центральной избирательной комиссии.
- Занимался организацией первых выборов президента Украины
- Занимался проведением Всеукраинского референдума по вопросу независимости.
- В 1993-1994 годах был послом Украины в Молдове.
- 21 декабря 1994 года был избран главой Верховного Суда Украины. На этой должности он находился до своей отставки в октябре 2002 года.
- В 2009 году был избран главой Высшей квалификационной комиссии судей.
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