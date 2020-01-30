В четверг, 30 января, в возрасте 82 лет скончался бывший глава Верховного суда Украины в 1994-2002 годах Виталий Бойко. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

"Бойко является знаковой фигурой в истории украинской правовой системы. В частности, как председатель ЦИК Украины по выборам народных депутатов имел честь открывать первое пленарное заседание Верховной Рады Украины I созыва, входил в состав Совета при президенте Украины по вопросам реформирования судебной системы Украины, стал одним из организаторов Союза юристов Украины и инициаторов осуществления в государстве судебно-правовой реформы", - говорится в сообщении.

В 1990-1992 годах Бойко был первым министром юстиции Украины

Параллельно исполнял обязанности главы Центральной избирательной комиссии .

. Занимался организацией первых выборов президента Украины

первых выборов президента Украины Занимался проведением Всеукраинского референдума по вопросу независимости.

Всеукраинского референдума по вопросу независимости. В 1993-1994 годах был послом Украины в Молдове.

21 декабря 1994 года был избран главой Верховного Суда Украины . На этой должности он находился до своей отставки в октябре 2002 года.

. На этой должности он находился до своей отставки в октябре 2002 года. В 2009 году был избран главой Высшей квалификационной комиссии судей.

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