Встреча Зеленского с Путиным: у президента сделали заявление [ Редактировать ]
В четверг, 30 января, помощник президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что в Украине не просили о встрече Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным в Израиле. об этом пишет "Украинская правда".
"Никакой встречи с Путиным в Израиле не было. Все, что распространялось в СМИ и какие-то заявления Ушакова, не соответствуют действительности. Никаких запросов о встрече не было", - заверил Ермак.
По его словам, Зеленский передал места своей делегации на Всемирном форуме памяти Холокоста не из-за Путина, который там выступал.
Ранее сообщалось, что Украина и Россия подписали контракт на транзит газа на пять лет. Также мы писали о том, что Зеленский поручил передать 23 тонны нерастаможенных игрушек детям.
Ранее мы писали о том, что Зеленский рассказал трогательную историю о своей семье. Также Владимир Зеленский заявил, что с конца 2019 года в Черноморском рыбном порту находится контейнер с нерастаможенными игрушками и призвал передать их детдомам, больницам и детям военных.
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