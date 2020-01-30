Компания Facebook согласилась выплатить 550 миллионов долларов для разрешения судебного спора по сбору и хранению данных миллионов пользователей без их разрешения. Об этом сообщает Daily Mail.

Facebook заявила, что достигла соглашения на сумму в 550 миллионов долларов США по решению иска, касающегося незаконного сбора и хранения биометрических данных миллионов пользователей без их на то разрешения, - говорится в сообщении.

Как сообщает газета, иск был подан еще в 2015 году после того, как пользователи соцсети из штата Иллинойс обвинили Facebook в нарушении местного законодательства по сбору биометрической информации.

Соцсеть могла незаконно собирать данные пользователей через собственную функцию "Предложение тегов", которая позволяла пользователям обозначать свои друзей с предварительно загруженных фотографий в Facebook.

Раньше сообщалось о том, что в Facebook появится новая важная функция. А также Facebook запустит в Украине программу противодействия дезинформации.

В Facebook произошла массовая "утечка" данных. В свободном доступе были телефонные номера, имена и идентификаторы учетных записей пользователей Facebook. Эту базу данных обнаружили 4 декабря,но через неделю ее "слили" на хакерский форум. Базу заблокировали 19 декабря.