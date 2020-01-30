"Ні" новому трудовому кодексу. Такі гасла сьогодні звучали по всій Україні. Представники профспілок вийшли на мітинги. З чим не згодні та що чекає на українців за новим законодавством, розкажуть наші кореспонденти.

В столиці удень кілька сотень мітингувальників перекрили рух по головній вулиці і попрямували з Європейської площі до урядового кварталу. Люди зупинились біля стін Кабінету міністрів і під вигуки "ганьба" влаштували великий протест.

"Ми дуже занепокоєні тим, що новий закон про працю вносяться невідомо ким і не відомо якими спеціалістами. Він порушує усі права робітників, працюючих. Абсолютно всіх".

На українців чекає 5 новацій. Усі трудові відносини лише за договором. Відповідно до нового законопроекту - працівника можна буде звільнити без попередження. "Фрі ланс" виведуть із тіні. Трудові книжки в електронку. Трудові спори вирішуватимуть медіатори - посередник між працівником та роботодавцем. Проектом нового закону обурились не лише наймані працівники, а і голови усіх профспілок.

"Ми не хочемо узагалі, щоб він був прийнятий. Тому що він не відповідає взагалі юридичним нормам. Деякі висновки вже є".

"Немає соцзахисту і соцпакету. Те, що раніше було в державі. І те що вона гартувала".

У разі, якщо парламент проголосує за новий закон про працю - прогнози у людей невтішні.

"Буде перетворення людини праці на раба. Це і звільнення без погодження. І не буде прав людини".

Підтримали протестні акції і деякі народні обранці. Зокрема, народний депутат від "Опозиційної платформи - за життя" Наталія Королевська наголосила на тому, що діючий Кабмін має змінити приорітети і для початку - повернути людям багатомільйонні борги по зарплатах.

"Люди требуют отправить в отставку это правительство. И мы их полностью в этом поддерживаем. Что ни Горнчарук, ни Милованов, ни остальные министры, которые набрались наглости в такое тяжелое время жизни. У людей нет работы, зарплаты. Себе же они зарплаты назначают, свою бедность они побороли. А людям хотят принять трудовой кодекс. Который полностью лишает права профсоюзы", - говорить Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Окрім того, нардеп наголосила, що політсила пропонує альтернативний законопроект. Якщо ж цю пропозицію проігнорують - Кабмін має піти у відставку.

Близько трьох тисяч людей вийшло на мітинг у Харкові.

"Більшість прав віддається роботодавцю. Держава відмовляється від того, щоб захистити людину праці на рівні держави, і віддає ці права роботодавцю", - говорить Сергій Тесленко, голова об'єднання профспілок Харківської області.

Цей закон, кажуть учасники мітингу, тільки загострить протистояння між працівниками й роботодавцями.

"Под удар становятся именно работники, т.е. простые люди. Защищаются интересы работодателей. Защищаются интересы, собственно говоря, монополистов на труд и людей, которые обладают и так материальными благами. Мы поддерживаем народ, и в любом случае настаиваем на том, чтобы законодательство соответствовало Конституции", - говорить Ірина Хижняк, помічник народного депутата Юрія Бойка.

Учасники мітингу висунули вимоги до Кабміну - відкликати проекти законів про працю, соціальне забезпечення та профспілкову діяльність та запросити міжнародних експертів, які допоможуть змінити цей закон, щоб він відповідав і Конституції України, і міжнародним конвенціям.

З плакатами у руках мітингували сьогодні і в Маріуполі.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" мариупольской организации вишла на митинг против закона, законопроета, который хотят внести "слуги народа" в сесійний зал, иначе как законом о рабстве о трудовом рабстве, его назвать нельзя", - говорить Максим Ткач, керівник маріупольської міської організації політичної партії "Опозиційна платформа - За життя".

"Проти нового трудового кодексу" - такі гасла прозвучали і у Краматорську. Тут також підтримали акцію "Хвиля гніву".

На думку мітингувальників, нардепи повинні підтримати альтернативний законопроєкт розроблений спільно з "Опозиційною платформою - За життя".

"Мы видим, что это действительно та основа и тот проект который будет защищать и давать рост и промышленности и економики в нашей стране", - говорить Сергій Савченко, депутат Слов'янської міської ради, "Опозиційна платформа - За життя".

Втім, у Мінекономіки запропонований новий законопроект про працю вважають необхідним. Документ, нібито захищає саме працівників.

"Ми говоримо про захист прав працівників і ці права захищаються в новому законопроекті про працю. Закон про працю, нічого не каже про права профспілок. Він просто каже у кінцевих положеннях, що потрібно оновити, осучаснити законодавство про профспілки", - говорить Тимофій Мілованов, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Акції підтримали також у Львові, Івано - Франківську, Рівному, Дніпрі, Ужгороді та Кропивницькому.