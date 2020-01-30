Завтра у Київ прибуде Держсекретар США Майк Помпео. До України він прилетить із Лондона, де провів низку зустрічей, зокрема із британським прем'єром Борисом Джонсоном.

Які проблемні питання обговорили - розкаже Світлана Чернецька із Лондона.

Своє європейське турне Держсекретар США розпочав із Лондона. Візит планувався суто формальний. Як знак підтримки Британії напередодні "брекзиту". Але приїзд Помпео співпав із рішенням британського уряду щодо діяльності китайської компанії Хуавей. Її все ж допустили до розробки мобільного зв'язку 5G. Вашингтон ця новина розчарувала. Адже там діяльність Хуавей вважають загрозою національній безпеці та обміну даними розвідки з іншими країнами.

"Ми вже давно повідомляли Сполученому Королівству про ризик, який виникає, коли до приватної інформації наших громадян ми допускаємо китайську компанію, яка має тісні зв'язки із правлячою комуністичної партією. Бо за законом компанія може бути зобов'язана розкрити цю інформацію на запит китайського уряду", - говорить Майк Помпео, Держсекретар США.

Втім, претензії до Вашингтона є і у Лондона. Британія вже кілька місяців намагається притягнути до відповідальності дружину американського дипломата Енн Сакулаз. Жінка збила насмерть чоловіка у Нортгемптонширі та втекла в Америку. США стали за винуватицю ДТП горою і відмовляються екстрадувати.

"З мого досвіду, саме з найкращими друзями і відбуваються найвідвертіші розмови. Так і у нашому випадку, особливо, коли ми не погоджуємося із якихось питань. І це не дивно, що у стосунках Британії та США виникають непорозуміння, якщо подивитися на Черчілля та Рузвельта, Тетчер та Рейгана, це не завжди був шлях устелений квітами", - говорить Домінік Рааб, міністр закордонних справ Великої Британії.

У результаті сторони залишилися кожен при своєму. Взаємні претензії не зникли. Але й гірше не стало. Вже з наступного тижня країни приступлять до укладання нової торговельної угоди. Тож псувати відносини зараз не вигідно ані Лондону, ані Вашингтону. А завтра Майк Помпео має зустрітися у Києві із президентом України. Українсько-американські відносини нині не у найкращій формі - через телефонну розмову Зеленського і Трампа, яка спровокувала його імпічмент. Тож за візитом ретельно стежитимуть світові медіа. Втім, офіційна мета приїзду держсекретаря США - не стосується ролі Києва у процесі імпічменту. Це демонстрація підтримки суверенності та територіальній цілісності України.