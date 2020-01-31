Час "Брекзиту" настав. Сьогодні рівно опівночі Велика Британія перестане бути членом Євросоюзу. Епопея з виходом Сполученого Королівства тягнеться ще з 2016 року. Через політичні ускладнення дату виходу кілька разів відкладали. І ось нарешті за кілька днів до чергової дати "X" британський уряд спромігся підписати угоду про цивілізоване розлучення з Брюсселем.

Перехідний період триватиме до кінця року. За цей час державні установи євроспільноти мають адаптувати свою роботу до нових реалій.