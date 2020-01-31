Сильное румынское землетрясение задело Одессу [ Редактировать ]
В ночь на 31 января произошло землетрясение в Румынии магнитудой 5,1. А толчки чувствовали около 4:00 и в Белгород-Днестровском Одесской области. Об этом сообщили в Геологической службе Соединенных Штатов Америки.
Землетрясение в Одессе было средней силы, никто не пострадал.
Известно, что почувствовали толчки люди, находящиеся на расстоянии до 250 км. В общем землетрясение задело Украину, Молдову и Болгарию.
Раньше сообщалось о том, что в Карибском море произошло мощное землетрясение. А также в Пуэрто-Рико произошло два мощных землетрясения магнитудой 5,8 балла и 6,4 балла. Землетрясение разрушило дома и вызвало оползни. Кроме того, оно разрушило популярное туристическое скальное образование - каменную арку, известную как Пунта Вентана.
Позже в Пуэрто-Рико было объявлено чрезвычайное положение для устранения всех угроз жизни людей и ущерба, нанесенного инфраструктуре и имуществу в результате недавней сейсмической активности.
Добавим, что также podrobnosti.ua писали ранее о том, что в Албании объявили чрезвычайное положение.
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