В ночь на 31 января произошло землетрясение в Румынии магнитудой 5,1. А толчки чувствовали около 4:00 и в Белгород-Днестровском Одесской области. Об этом сообщили в Геологической службе Соединенных Штатов Америки.

Землетрясение в Одессе было средней силы, никто не пострадал.

Известно, что почувствовали толчки люди, находящиеся на расстоянии до 250 км. В общем землетрясение задело Украину, Молдову и Болгарию.

Раньше сообщалось о том, что в Карибском море произошло мощное землетрясение. А также в Пуэрто-Рико произошло два мощных землетрясения магнитудой 5,8 балла и 6,4 балла. Землетрясение разрушило дома и вызвало оползни. Кроме того, оно разрушило популярное туристическое скальное образование - каменную арку, известную как Пунта Вентана.

Позже в Пуэрто-Рико было объявлено чрезвычайное положение для устранения всех угроз жизни людей и ущерба, нанесенного инфраструктуре и имуществу в результате недавней сейсмической активности.

Добавим, что также podrobnosti.ua писали ранее о том, что в Албании объявили чрезвычайное положение.