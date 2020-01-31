Для усунення Дональда Трампа з посади потрібно дві третини підтримки сенаторів

Судовий процес у Сенаті щодо імпічменту Дональда Трампа може завершитися вже сьогодні. Якщо не буде ухвалено рішення про виклик свідків.

А саме, колишнього помічника американського президента з питань національної безпеки Джона Болтона. У демократів, які на цьому наполягають, бракує 4 голосів для такого рішення.

Для усунення Дональда Трампа з посади потрібно дві третини підтримки сенаторів. Республіканці мають 53 голоси, тоді як демократи лише 47.

Тож, якщо опоненти Трампа не знайдуть прихильників у республіканському таборі - з президента знімуть звинувачення щодо тиску на Київ для отримання особистої політичної вигоди.