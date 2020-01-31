В п’ятницю, 31 січня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов розповів про зміну законодавства про працю.

Давайте почнемо із загального питання: що конкретно ви хочете змінити в законодавстві про працю? Та хто виграє від цих змін - тільки роботодавці чи й наймані працівники також?

Головна ідея – це захистити працівника угодою. Це може бути або індивідуальна угода або колективна. Також, вона може бути укладена профспілками. В угоді можна прописати конкретні покарання за невиконання обовязків.

Чи допускаєте ви варіант, що чинне законодавство про працю залишиться без змін через те, наприклад, що боротьба проти новацій виявиться успішною, та в Раді просто не набереться більшості голосів за ваші пропозиції? Які наслідки тоді це матиме для української економіки?

Ми готові до співпраці. Ми співпрацюємо як з профспілками так і з ЄС. Якщо ми не зможемо набрати достатню кількість голосів, то люди і надалі будут не захищеними.

Ще одна тема, яка напряму пов'язана з законодавством про працю - заборгованість із зарплати. З'явилися дані, що заборгованість по країні за минулий рік зросла. Чому так? Та що може зробити уряд, щоб ліквідувати таке ганебне явище?

В нас зараз ситуація покращується, але за статистикою заборгованість все одно зросла. В кожній компанії своя історія. Ми сьогодні домовились на нараді, що топ-30 компаній протягом 2 тижнів нададуть конкретний план дій. Я звертаюсь до всіх українців, щоб ми це зробили разом. Всі повинні звертатися до судів за системну невиплату зарплат.