Повертаємось до політики. Очікування від наступного пленарного тижня і чергової сесії Верховної Ради - прокоментували сьогодні і в опозиції. Ось що сказав Юрій Бойко. Коментар

Очікування від пленарного тижня.

- Судя по той программе, которую мы сейчас уже видим, это опять будет попытка протащить закон о рынке земли. Это будет попытка преодолеть и протащить децентрализацию в том ущербном виде, в котором она появилась в парламенте. То есть, это ничего общего не имеет с теми нуждами решения, которых ждут люди. Мы будем настаивать на принятии закона о снятии НДС с продажи природного газа, что позволит уменьшить его стоимость и улучшить обслуживание, и даст возможность людям просто пользоваться ним, без каких-то ограничений. Мы будем настаивать на отмене закона, и соответствующее постановление внесено уже в парламент об отмене закона о всеобщем среднем образовании, которое практически запрещает обучение на русском языке. Это дискриминация большей части населения нашей страны, которая привыкла говорить и учиться на русском языке. И вообще всех законов, которые связаны с социальными выплатами.

Оцінка роботи уряду.

- На самом деле это правительство ведет к экономической катастрофе, потому что каждый месяц октябрь, декабрь, ноябрь на 5-6 процентов падает промышленное производство. И я вот недавно был в Харькове и Харьковской области, декабрь 2019 к декабрю 2018 падение промышленного производства в Харьковской области 15 процентов. Это реально экономическая катастрофа. Поэтому мы от каких-либо красочных презентаций, которые любят делать члены правительства, от них люди устали, и мы не ждем ничего хорошего. Абсолютно понятно, что правительство не понимает, что делать с экономикой, не понимает, как помочь промышленным предприятиям, и они должны уйти в отставку.

Що міняють у законодавстві про працю

- Ну, действительно очень противоречивый и плохой закон. Потому что он практически в бесправных людей превращает работников в нашей стране. И страшно то, что получив этот закон, если он не дай Бог пройдет, а мы будем категорически против, мы будем бороться против него. Так вот это еще больше вытолкнет людей за границу, потому что это еще больше унижает нашего человека. Принятие вот такого закона. С теми драконовскими ограничениями, которые там есть. Когда за день можно уволить человека, когда сверхурочные платят в уменьшенном виде, практически можно узаконить шестидневную рабочую неделю. Все вместе, вот, с сочетанием с низкими зарплатами, еще больше увеличит трудовую эмиграцию, что нельзя допустить.