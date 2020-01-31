От що дратує, так це питання про ціни. Вже і гривня зростає, вже й економіка не перший місяць почувається добре. Але з цінами ситуація без змін - чомусь постійно зростають! При тому що завжди це пояснювали тим, що долар дорожчає. Що ж відбувається насправді? Чому на ціни не впливають ані звіти чиновників про фінансове покращення, ані рекорди гривні? Олена Зоріна розбиралася.

Долар і гривня почали новий танок. Щодня різні цифри в обмінниках. І вже в останній день січня черговее "пліє" національної валюти. "Зелений" сягнув позначки - 25. Що ж буде далі? І чи не дійде до нових валютних рекордів?

"Долар по 23 він нікому не потрібний. Вже сьогодні ми маємо недоотримання доходів до державного бюджету у зв'язку з різницею у курсі і різницею в оцінці вже на рівні 10 млрд. гривень", - говорить Олег Пендзин, член Економічного дискусійного клубу.

По 23 вже не буде! Експерти пояснюють: гривню відпустили у вільне плавання. Але тут питання - наскільки суттєво вона впаде?

"В ближайшие 2-3 месяца, в принципе, основная дилемма будет заключаться в том, насколько будет работать вот этот механизм двух таких глобальных насосов. Это Министество финансов и Национальный банк. Если их политика по созданию дефицита гривны и профицита валюты будет сохраняться, то шансов у гривны существенно укрепиться не будет", - пояснює Олексій Кущ, експерт Інституту Гроуфорд, фінансовий аналітик.

Прогнози плюс-мінус однакові. Протягом року валютні коливання триватимуть. Але в рамках закладених у бюджеті цифр.

"Вільне курсоутворення якраз нам і сформує цифру десь порядка 27 гривень за долар середньорічний. Тобто власне те, що закладено в держаному бюджеті. Вище не буде і нижче не буде. Це якраз та цифра, яка задовільнить всіх", - говорить Олег Пендзин, член Економічного дискусійного клубу.

Та це, якщо не буде форс-мажору. Підкосити гривню може, як не дивно... коронавірус. Точніше паніка через цю хворобу. Або чергова економічна криза - світова чи внутрішньоукраїнська. Та експерти певні: нервувати наперед не варто.

"Ми з вами завжди слідкували за курсом, навіть бабуся завжди продавала картоплю, слідкуючи за курсом долара. Коли курс почав знижуватись, то ми вперше відчули, що від цього також може бути лихо, тому що ми звикли до того, що він зростає", - говорить Олексій Дорошенко, економічний експерт, голова Нацради економічного розвитку.

Зростає чи падає, але черг і ажіотажу біля обмінників уже давно нема. Схоже, українцям до валютної лихоманки байдуже.

"На курс долара, ну я дивлюся, але більше на ціни. Ціни саме на ринку, там, де я купую, то вони якось від долара взагалі ніяк не танцюють", - говорить Ольга Корницька жителька Києва, можно не титровать.

Це один із продовольчих ринків столиці. Новину про чергові витанцьовування долара люди сприймають спокійно. Більше непокояться, що ж буде з цінами? Пенсіонерка Галина Василівна розповідає: дивиться хіба на зелень на базарі.

"Я получаю пенсию две тысячи гривен, поэтому меня интересуют цены. Вот попробуйте прожить на две тысячи, чтобы купить какое-то яблоко. А тут курс доллара. Меня доллар вообще не интересует. Это для нас... заоблачное что-то", - говорить Галина Василівна, пенсіонерка.

І без захмарного долара доводиться відмовлятися від багато чого.

"В молочных продукциях, во фруктах, в овощах, та же капуста, тот же лук, во всем отказываешь. Берешь по-немножку", - говорить Галина Василівна, пенсіонерка.

Але у продовольчих прогнозах не все так просто.

Але як би долар не пiдскакував, а гривня не просiдала, є приємна новина: курсові коливання суттєво не вплинуть на вартiсть харчів. Та з'їжте лимон - i не поспiшайте радiти. Цiни все одно зростуть. Популярнi продукти споживчого кошика, за прогнозами, як i минулоріч, подорожчають. Питання тiльки - на скiльки?

Насамперед може подорожчати той, що всьому голова. Хліб, імовірно, зросте в ціні навесні.

"Подорожчання вже відбулося зерна, пшениці на 20-25% орієнтовно. Куди вони підуть? Воно піде на здорожчання на муку, а відповідно на хлібину. Енергоносії не дешевші, заробітна плата теж зростає, тому я очікую зростання ціни хліба на квітень місяць ну десь плюс 7-9%" - говорить Іван Томич, голова Союзу українського селянства.

Також уже значно додала в ціні гречка. І буде дорожчати ще. Серед цінових рекордсменів - можуть опинитися яблука. А ще м'ясо й молочка. Та це більше пов'язано зі скороченням поголів'я худоби, аніж із доларом. Утім, є й ті продукти, що, навпаки, подешевшають.

"Ми очікуємо достатньо серйозного зниження цін на яйця і на курятину. І все пояснюється дуже просто. Знайшли пташиний грип, європейці миттєво від нас закрилися. Ми будемо мати перевиробництва тих продуктів, які потраплять на український ринок. А так як вони довго не лежать, виробники почнуть знижувати ціну", - говорить Олег Пендзин, член Економічного дискусійного клубу.

Картопля під питанням. За одними прогнозами, подорожчає, за іншими навпаки. А от ціна на імпортні овочі та фрукти залишиться більш-менш стабільною. Причина - у валютних ризиках, що їх уже закладають іноземні виробники.

"Ми з вами на сьогоднішній момент купляємо імпортні товари, в яких сидить співвідношення гривні до долара на рівні 27-27,5. Напевно вони чуть-чуть піднімуть цей валютний ризик до 28, коли курс гривні буде просаджуватися", - говорить Олег Пендзин, член Економічного дискусійного клубу.

Щодо українських овочів і фруктів - усе залежатиме від погоди, кажуть аграрії. Долар у цінах на продукти також може відіграти свою роль, якщо зростатиме понаднормово. Тобто переступить окреслену в бюджеті межу 27.

"Тоді порядок зростання цін буде набагато вище. Особливо ті продукти, де ми стаємо імпортозалежними, це безумовно значна частина овочів, це і молочка, це і м'ясо", - говорить Іван Томич, голова Союзу українського селянства.

Але цей варіант експерти називають наразі малоймовірним. Радять українцям не метушитися. Завжди тримати в голові курс плюс мінус гривня, це якщо все-таки прив'язуєтесь до долара. А коли ще маєте щастя заощаджувати не квапитися обмінювати валюту. Бо можна втратити на курсовій різниці.

"Якщо ви працюєте з гривнею, от тримати все в гривні. Якщо працюєте у валюті і розрахунки у валюті, краще тримати у валюті. Переходити зараз на щось інше - краще цього не робити. Тому що ризики непердбачувані, на жаль", - говорить Олексій Дорошенко економічний експерт, голова Нацради економічного розвитку.

Не дарма ж кажуть: гроші люблять тишу.