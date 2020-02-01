Зеленский провел совещание по вопросам тарифов на тепло: появилось видео [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по тарифам на поставку тепла в регионах Украины. Соответствующее видео с совещания опубликовано на странице Офиса президента в Facebook.
Зеленский напомнил, что подобное совещание было проведено в конце декабря прошлого года, на которой обсуждали "вопрос главное, социальное - уменьшение платежки".
"Задача номер один - получить пояснения от местной власти Черновицкой и Николаевской областей, где для снижения начислений по непонятным мне причинам не было сделано ничего. Задача номер два - выровнять снижение до 25-30% во всех областях страны", - сказал он.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины провело серьезную работу для снижения стоимости платежки украинца.
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