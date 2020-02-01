Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по тарифам на поставку тепла в регионах Украины. Соответствующее видео с совещания опубликовано на странице Офиса президента в Facebook.

Зеленский напомнил, что подобное совещание было проведено в конце декабря прошлого года, на которой обсуждали "вопрос главное, социальное - уменьшение платежки".

"Задача номер один - получить пояснения от местной власти Черновицкой и Николаевской областей, где для снижения начислений по непонятным мне причинам не было сделано ничего. Задача номер два - выровнять снижение до 25-30% во всех областях страны", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины провело серьезную работу для снижения стоимости платежки украинца.