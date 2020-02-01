Под Киевом ищут 15-летнего подростка (приметы) [ Редактировать ]
В Киевской области в селе Копылов случилось происшествие. Известно, что несовершеннолетний Осницкий Вячеслав сбежал из Киевского областного Центра социально-психологической реабилитации детей. Об этом передает "Информатор".
Отмечается, что 15-летний подросток второй раз за месяц сбежал из указанного учреждения.
Приметы: на вид 16 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза голубые, волосы светло-русые, короткие.
Был одет: куртка черного цвета до колен, темно-серые спортивные штаны, черные кроссовки.
При наличии любой информации о возможном местонахождении Вячеслава, сообщите по телефону спецлинии полиции "102".
Ранее сообщалось, что на пляже нашли труп загадочно пропавшей модели.
Добавим, что в Киеве ищут девушку, которая ушла выкидывать мусор и не вернулась. Позже появилась информация о месте нахождении девушки, однако родственникам так и не удалось выйти на связь с пропавшей.
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