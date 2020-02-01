В Киевской области в селе Копылов случилось происшествие. Известно, что несовершеннолетний Осницкий Вячеслав сбежал из Киевского областного Центра социально-психологической реабилитации детей. Об этом передает "Информатор".

Отмечается, что 15-летний подросток второй раз за месяц сбежал из указанного учреждения.

Приметы: на вид 16 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза голубые, волосы светло-русые, короткие.

Был одет: куртка черного цвета до колен, темно-серые спортивные штаны, черные кроссовки.

При наличии любой информации о возможном местонахождении Вячеслава, сообщите по телефону спецлинии полиции "102".

Ранее сообщалось, что на пляже нашли труп загадочно пропавшей модели.

Добавим, что в Киеве ищут девушку, которая ушла выкидывать мусор и не вернулась. Позже появилась информация о месте нахождении девушки, однако родственникам так и не удалось выйти на связь с пропавшей.