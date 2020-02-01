Висотки на пляжах: "Опозиційна платформа - За життя" вимагає зупинити незаконну забудову морського узбережжя Одеси [ Редактировать ]
Забудова морського узбережжя в Одесі набула катастрофічних масштабів. Про це кажуть як містяни, так і активісти. Чиновники, натомість, лише погіршують ситуацію. Чому? - дізнавався Андрій Анастасов.
Ось такий вигляд мали приморські схили раніше: зелень, простір, казкові ландшафти. А такий - зараз: бетонні коробки спотворили майже все узбережжя. Експерти у сфері нерухомості кажуть: надзвичайно агресивна забудова в Одесі спостерігається останні кілька років. Проте якщо раніше громадськість хоча б попереджали про такі роботи, зараз усе відбувається зненацька.
"Просто договариваются с чиновниками, заезжает техника, вернее, сначала вырубаются деревья, потом заезжает техника, начинаются строительные работы, а через какое-то время - старт продаж. Вот такая схема, она популярна сейчас!", - зазначив Вадим Луговцов, експерт у сфері нерухомості.
Будувати житлові комплекси біля моря в Україні заборонено. Зводити можна хіба що рекреаційні об'єкти: санаторії, готелі, пансіонати тощо. Втім, забудовники користуються правовою лазівкою, продаючи квадратні метри під виглядом орендованих апартаментів.
Ось, наприклад, колишній дитячий табір. За проектом, тут зводиться готель, по факту ж - з'явиться ось така житлова багатоповерхівка.
"Это раньше были санатории, в которых отдыхали трудящиеся различных предприятий, простые граждане. Сейчас это все уходит под жилую застройку, что называется "апартаментами гостиничного типа", - розповідає Вадим Луговцов, експерт у сфері нерухомості.
Щотижня активісти влаштовують акції проти нахабної забудови, але зазначають: дедалі складніше залучати до них пересічних громадян. Люди вже просто не вірять, що можна достукатися до можновладців та щось змінити.
"То есть, мы уже видели не раз: были и суды, были и скандалы, было снесение заборов. То есть, активисты это все активно проводят, но результат: оно затихает, и через некоторое время это все продолжается!", - обурена Надія Мерлян, громадська активістка.
Тож хто дозволяє забудовувати курортні землі? Розглянемо свіжий приклад. Популярний пляж "Аркадія": центр Одеси. Під виглядом "будівництва адміністративних будівель" тут зводять гігантський житловий комплекс: прямо біля Траси здоров'я, де містяни гуляють і займаються спортом. Дозвіл на роботи видала Державна архітектурно-будівельна інспекція в Києві. Але на підставі документів, отриманих у департаменті Одеської міськради.
"Заявления городской власти о том, что они, дескать, никак не влияют на эти разрешения - они, мягко говоря, не соответствуют действительности. Городские власти кивают на Киевский ГАСК, который якобы выдает разрешения. Ну, тут хочется обратиться к городской власти: дорогие мои, а кто ж тогда, как ни городской совет выдает землеотводы, кто выдает градостроительные условия? Кто? Выдает это городской совет и городская власть! Именно она является одним из ключевых бенефициаров тотальной хаотичной застройки нашего города", - наголосив Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя".
Наразі одесити продовжують мітингувати та вимагають, щоб на проблему звернули увагу центральні органи влади. Кажуть - можна запровадити мораторій на забудову одеського узбережжя. Головне, щоб не було запізно.
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