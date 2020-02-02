В деле об убийстве известного журналиста Павла Шеремета появились новые детали. Юрист Андрей Портнов опубликовал запись разговора Инны Грищенко и ее мужа Владислава Грищенко. Видео разговора юрист опубликовал на своем канале в Telegram.

"Перехват разговора фигурантов дела об убийстве Павла Шеремета Владислава "Буча" и Инны "Пума" Грищенко, которые обсуждают как "повесить" убийство Павла Шеремета на третьего соучастника Ивана, ДНК которого было найдено на мине, аналогичной той, на которой взорвали Павла Шеремета", - написал Портнов.

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"У Бороды есть Сережа, который туда везде вхож в Киеве. А что, если поговорить с Сергеем Игоревичем, чтобы он вышел на тех, кто ведет по этому журналисту дело, и прийти к обоюдному с ними решению: они через Киев закрывают вот все это, а мы якобы подтверждаем, что шо Ваня причастен к этому. И ссылаемся на покойного Ваню по этому журналисту", - говорит Владислав.

Раньше сообщалось о том, что 12 декабря были задержаны подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета.

В ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки. Кроме того, глава полиции отметил, что при расследовании было системное сопротивление.

После брифинга в издании "Украинская правда", в котором работал Павел Шеремата, заявили, что они начинают свое собственное "расследование".

Позже Аваков "приоткрыл занавес" следствия. А мама убитого Павла отреагировала на результаты следствия.