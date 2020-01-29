Дело Шеремета: будут проведены дополнительные следственные действия [ Редактировать ]
В деле об убийстве известного журналиста Павла Шеремета будут проведены дополнительные следственные действия. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины.
28 января 2020 прокуроры Офиса Генерального прокурора, процессуальные руководители в уголовном производстве по убийству Павла Шеремета, предоставили органу досудебного расследования письменные указания о проведении дополнительных следственных (розыскных) действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, в том числе тщательной проверки, выдвинутых защитой подозреваемых аргументов. Определены четкие временные рамки для выполнения указаний, по результатам чего будет решаться вопрос о дальнейшем движении производства, - говорится в сообщении.
В Офиге генпрокурора напомнили, что за совершение умышленного убийства Павла Шеремета по ч. 3 ст. 28, п 5, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины следователями Национальной полиции сообщено о подозрении трем лицам.
Раньше сообщалось о том, что 12 декабря были задержаны подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета.
В ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки. Кроме того, глава полиции отметил, что при расследовании было системное сопротивление.
После брифинга в издании "Украинская правда", в котором работал Павел Шеремата, заявили, что они начинают свое собственное "расследование".
Позже Аваков "приоткрыл занавес" следствия. А мама убитого Павла отреагировала на результаты следствия.
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