В деле об убийстве известного журналиста Павла Шеремета будут проведены дополнительные следственные действия. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины.

28 января 2020 прокуроры Офиса Генерального прокурора, процессуальные руководители в уголовном производстве по убийству Павла Шеремета, предоставили органу досудебного расследования письменные указания о проведении дополнительных следственных (розыскных) действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, в том числе тщательной проверки, выдвинутых защитой подозреваемых аргументов. Определены четкие временные рамки для выполнения указаний, по результатам чего будет решаться вопрос о дальнейшем движении производства, - говорится в сообщении.

В Офиге генпрокурора напомнили, что за совершение умышленного убийства Павла Шеремета по ч. 3 ст. 28, п 5, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины следователями Национальной полиции сообщено о подозрении трем лицам.

Раньше сообщалось о том, что 12 декабря были задержаны подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета.

В ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки. Кроме того, глава полиции отметил, что при расследовании было системное сопротивление.

После брифинга в издании "Украинская правда", в котором работал Павел Шеремата, заявили, что они начинают свое собственное "расследование".

Позже Аваков "приоткрыл занавес" следствия. А мама убитого Павла отреагировала на результаты следствия.