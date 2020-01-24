В пятницу, 24 января, Печерский районный суд Киева смягчил меру пресечения Яне Дугарь, которая является подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Судья частично удовлетворил ходатайство стороны защиты, отправив Дугарь под ночной домашний арест с 20:00 до 7:00 на территории воинской части в поселке Гвардейское Днепропетровской области.

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"Ходатайство адвокатов удовлетворить частично. Изменить, примененный к подозреваемой Яны Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на меру пресечения в виде домашнего ареста на период с 20 часов до 7 часов", - сообщил судья Роман Новак.

Ранее мы писали о том, что 12 декабря были задержаны подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета.

В ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки. Кроме того, глава полиции отметил, что при расследовании было системное сопротивление.

После брифинга в издании "Украинская правда", в котором работал Павел Шеремата, заявили, что они начинают свое собственное "расследование".

Позже Аваков "приоткрыл занавес" следствия. А мама убитого Павла отреагировала на результаты следствия.