В Украине объявили штормовое предупреждение [ Редактировать ]
В воскресенье, 2 февраля, в Украине погода резко изменится. Синоптики сообщают, что страну накроют сильные ветра. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям объявила штормовое предупреждение.Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
В Винницкой, Житомирской и западных областях возможны порывы ветра 15-20 м/с. В Карпатах сегодня также будет штормить, сила ветра достигнет 25 м/сек. В Украине объявили желтый уровень опасности.
Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Украине более 600 населенных пунктов обесточены. 31 января в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 602 населенных пункта в двух областях.
Смотрите также видео, на котором кафе в Мельбурне (Австралия) страдает от аномального крупного града. Ранее сообщалось, что украинцев призвали быть осторожными на дороге. Кроме того, синоптики удивили резкой сменой погоды
Также podrobnosti.ua писали о том, что синоптики предсказали "дождь" из игуан.
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