А в Америці День бабака під загрозою. Чому цього року зоозахисники намагалися зірвати свято? І чи виживе традиція? Дмитро Анопченко - про дивну історію, у якої поки що немає розв'язки.

Погода - унікальна тема для розмов. Якою буде весна - зимною чи теплою, американців, схоже, цікавить не менше, ніж те, який вирок винесе Сенат у справі про імпічмент. І це питання ставлять зовсім не метеорологам з їхніми суперкомп'ютерами, а бабаку.

Точніше знаменитому Філу, який живе на Індичій гірці в містечку Панксатоні в Пенсильванії й відомий завдяки американській комедії "День бабака". Передбачити погоду, спостерігаючи за поведінкою пухнастого метеоролога, тут щороку намагаються ще з 1887 року. Правила прості: якщо день похмурий і бабак спокійно виліз - зима скоро скінчиться і весна буде ранньою. Якщо ж день сонячний, бабак бачить свою тінь і ховається, то зимно буде ще 6 тижнів.

"Бачу свою тінь, ще 6 тижнів зими".

2 лютого "картинку" з Пенсильванії звично передають усі центральні телеканали, країну цікавить, що передбачить бабак.

Здавалося б, традиція давня, традиція, яку всі люблять. Але зараз категорично проти зоо-захисники, вони навіть у Конгрес поскаржились. Кажуть: бабаку не подобається, що його серед зими розбуркують і витягають із нори. Тому цілком серйозно пропонують замінити його роботом.

Впливова Міжнародна організація по боротьбі за права тварин не на жарт занепокоєна. Кажуть бабак переживає страшенний стрес, коли його витягають перед натовпом. Мовляв, тому в пенсильванців це вже котрий Філ бувало, що тваринку замінювали схожою. Згадали і знаменитий випадок, коли бабак мера міста покусав за вухо - чиновника під час церемонії надто довго тримав Філа в руках.

Місцеві тоді віджартувалися.

"Він справді був агресивним, можливо, просто розхвилювався, відчувши весну?"

Але екологи не здаються. Їхня пропозиція - дати бабаку спокій, а погоду нехай електронна іграшка передвіщає. Її можна до інтернету під'єднати, тож і прогноз буде кращим, адже точність передбачень бабака - лише 40 відсотків. Але в Пенсильванії не просто образилися - розлютилися. Кажуть, нікому не віддадуть свою традицію. Тож і сьогодні теж чекатимуть, а що передбачить бабак?