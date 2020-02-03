Курс биткоина: сколько стоит криптовалюта [ Редактировать ]
В понедельник, 3 февраля, курс самой популярной криптовалюты биткоина стремительно растет. По сравнению с предыдущим днем курс стал выше на $37.3. За месяц курс вырос на $2071.64. Об этом сообщает myfin.by.
Теперь за монету предлагают $9399.16.
Также изменилась цена других криптовалют:
- Ethereum $191.54;
- Litecoin $70.74;
- Bitcoin Cash $384.01.
Раньше сообщалось о том, что на днях курс доллара упал до нового минимума. Также смотрите, каким будет курс доллара в 2020 году.
Напомним, что больничные выплаты в Украине выросли на четверть. Мы сообщали о том, что Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен: как отличить от настоящих.
В Национальном банке Украины назвали причину колебания гривны, а также мы писали о том, что курс биткоина вырос.
Кроме того, на днях курс доллара упал до нового минимума. Также смотрите, каким будет курс доллара в 2020 году. А в издании The Economist заявили, что курс доллара в Украине должен быть 10,05 гривен.
Читайте также о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.
Добавим, Оксана Маркарова заявила, что Украина откажется от транша МВФ.
по теме
Курс валют в Украине на 3 февраля
Национальный банк Украины (НБУ) на 3 февраля 2020 года установил официальный курс
Почему падают цены на газ и нефть - НБУ
В "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка рассказали, почему упали цены на газ и нефть
Курс биткоина: сколько стоит криптовалюта
В четверг, 30 января, курс самой популярной криптовалюты биткоина стремительно растет
Мировые цены на нефть "рухнули"
В четверг, 30 января, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте упали в цене
Курс биткоина стремительно растет
В среду, 27 января, курс самой популярной криптовалюты биткоина стремительно растет