Украина может отказаться от финансовой поддержки МВФ после выполнения следующей программы финансирования. Об этом министр финансов Оксана Маркарова написала в комментарии к посту на своей странице в Facebook.

"Программа МВФ, по которой мы достигли договоренностей на уровне менеджмента, обязательно нужна на три года. Но уже из нее, полностью ее выполнив, есть шанс выпуститься из МВФ", - написала министр финансов.

анее мы писали о том, что МВФ поставил Украине несколько условий для предоставления транша по новой программе сотрудничества, переговоры о которой продолжаются несколько месяце.

Тем временем, Национальный банк Украины раскрыл структуру международных резервов Украины, которые по итогам прошлого года выросли на 22%.

Смотрите также курс валют на 22 января. Кроме того,мы сообщали каким будет курс доллара в 2020 году. А в издании The Economist заявили, что курс доллара в Украине должен быть 10,05 гривен.

Напомним, что курс биткоина резко вырос. А в Государственной службе статистики рассказали, сколько украинцев получают субсидии