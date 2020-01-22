Украина откажется от транша МВФ - Маркарова [ Редактировать ]
Украина может отказаться от финансовой поддержки МВФ после выполнения следующей программы финансирования. Об этом министр финансов Оксана Маркарова написала в комментарии к посту на своей странице в Facebook.
"Программа МВФ, по которой мы достигли договоренностей на уровне менеджмента, обязательно нужна на три года. Но уже из нее, полностью ее выполнив, есть шанс выпуститься из МВФ", - написала министр финансов.
анее мы писали о том, что МВФ поставил Украине несколько условий для предоставления транша по новой программе сотрудничества, переговоры о которой продолжаются несколько месяце.
Тем временем, Национальный банк Украины раскрыл структуру международных резервов Украины, которые по итогам прошлого года выросли на 22%.
Смотрите также курс валют на 22 января. Кроме того,мы сообщали каким будет курс доллара в 2020 году. А в издании The Economist заявили, что курс доллара в Украине должен быть 10,05 гривен.
Напомним, что курс биткоина резко вырос. А в Государственной службе статистики рассказали, сколько украинцев получают субсидии
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