Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 31 января. Соответствующие данные были опубликованы на сайте регулятора.

НБУ установил официальные курс доллара на следующем уровне:​

100 долларов США - 24,9196 гривны ;

100 евро - 27,4751 гривны

Раньше сообщалось о том, что на днях курс доллара упал до нового минимума. Также смотрите, каким будет курс доллара в 2020 году.

Напомним, что больничные выплаты в Украине выросли на четверть. Мы сообщали о том, что Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен: как отличить от настоящих.

В Национальном банке Украины назвали причину колебания гривны, а также мы писали о том, что курс биткоина вырос.

Кроме того, на днях курс доллара упал до нового минимума. Также смотрите, каким будет курс доллара в 2020 году. А в издании The Economist заявили, что курс доллара в Украине должен быть 10,05 гривен.

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Добавим, Оксана Маркарова заявила, что Украина откажется от транша МВФ.