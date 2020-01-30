Нацбанк установил курс валют на 31 января [ Редактировать ]
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 31 января. Соответствующие данные были опубликованы на сайте регулятора.
НБУ установил официальные курс доллара на следующем уровне:
- 100 долларов США - 24,9196 гривны ;
- 100 евро - 27,4751 гривны
Раньше сообщалось о том, что на днях курс доллара упал до нового минимума. Также смотрите, каким будет курс доллара в 2020 году.
Напомним, что больничные выплаты в Украине выросли на четверть. Мы сообщали о том, что Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен: как отличить от настоящих.
В Национальном банке Украины назвали причину колебания гривны, а также мы писали о том, что курс биткоина вырос.
Кроме того, на днях курс доллара упал до нового минимума. Также смотрите, каким будет курс доллара в 2020 году. А в издании The Economist заявили, что курс доллара в Украине должен быть 10,05 гривен.
Читайте также о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.
Добавим, Оксана Маркарова заявила, что Украина откажется от транша МВФ.
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