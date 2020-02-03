В Австрії зліпили найбільшого у світі сніговика. Велетень заввишки 38 метрів 4 сантиметри. Створили його на гірському курорті за півтора місяця. На все пішло близько 60 тисяч євро та майже 800 тонн снігу. Його забезпечили дві снігові гармати, які зазвичАй використовують для покриття гірсько-лижних трас.

Досі найвищим у світі був сніговик, який 12 років тому зліпили у США. Новий рекордсмен перевершив його на 83 сантиметри.