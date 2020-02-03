В Одессе отель не принимает граждан Китая / Фото: м

В Одессе отель отказался принимать посетителей из Китая. Об этом сообщает Думская.

Это объявление появилось на ресепшене отеля "Калифорния", который расположен на Еврейской улице.

Читайте также В Таиланде нашли успешный метод лечения коронавируса

"Видимо, администрация "Калифорнии" испугалась коронавирусной инфекции, вспышка которой произошла в КНР. Правда, прямого авиасообщения с Китаем у Одессы нет, и вряд ли в заведение ломятся люди, побывавшие на днях в Ухане", - сообщает издание.

Правозащитники рассказали, что этим объявлением они дискриминируют граждан по по национальному признаку, что запрещено законом. Это уголовное преступление, предусмотренное ст. 161 УК Украины.

Мы писали о том, что в Китае запустили "говорящих" дронов которые сообщают "срочно надень маску". Китайские власти стали использовать дроны, которые находят людей без маски, подлетают к ним и сообщают об опасности вируса. Также голос заставляет людей вернутся домой.

Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.