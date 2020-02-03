"Испугались коронавируса": в Одессе отель отказывается селить гостей из Китая [ Редактировать ]
В Одессе отель отказался принимать посетителей из Китая. Об этом сообщает Думская.
Это объявление появилось на ресепшене отеля "Калифорния", который расположен на Еврейской улице.
"Видимо, администрация "Калифорнии" испугалась коронавирусной инфекции, вспышка которой произошла в КНР. Правда, прямого авиасообщения с Китаем у Одессы нет, и вряд ли в заведение ломятся люди, побывавшие на днях в Ухане", - сообщает издание.
Правозащитники рассказали, что этим объявлением они дискриминируют граждан по по национальному признаку, что запрещено законом. Это уголовное преступление, предусмотренное ст. 161 УК Украины.
Мы писали о том, что в Китае запустили "говорящих" дронов которые сообщают "срочно надень маску". Китайские власти стали использовать дроны, которые находят людей без маски, подлетают к ним и сообщают об опасности вируса. Также голос заставляет людей вернутся домой.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
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