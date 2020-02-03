В Таиланде нашли эффективный метод лечения коронавируса. Так, они предложили сочетать препараты от ВИЧ и гриппа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Министерство здравоохранения Таиланда.

Как отмечается, что медик больницы Раджавити в Бангкоке Криансак Атипорнванич лечил 71-летнюю пациентку из Китая комбинацией препаратов против ВИЧ "Лопинавир/Ритонавир" и значительных доз озельтамивира, предназначенного для лечения гриппа.

По его словам, результат теста изменился от положительного до негативного в течение 48 часов. Медик добавил, что последний лабораторный тест показал, что в дыхательной системе пациентки нет следа вируса.

Тем временем, смертельный коронавирус "подкосил" 17 тысяч человек.

Сообщалось, что 29 января в Баварии (Германия) выявили случаи заболевания коронавирусом из Китая.

Мы писали о том, что в Китае запустили "говорящих" дронов которые сообщают "срочно надень маску". Китайские власти стали использовать дроны, которые находят людей без маски, подлетают к ним и сообщают об опасности вируса. Также голос заставляет людей вернутся домой.

Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.