В 2020 году Украина не отказалась от перевода часов с зимнего на летнее время. Традиционно страна переводит стрелки часов в последнее воскресенье марта. В 2020 году это произойдет в ночь с 28 на 29 марта.

Стрелки часов следует перевести на один час вперед.

Для большинства людей, которые не жалуются на здоровье, такой переход не будет нести какой-либо серьезной угрозы.

В этот день медики рекомендуют больше отдыхать и находиться на свежем воздухе. Обратите внимание на питание и старайтесь находиться в стороне от излишних стрессов.

А все важные дела лучше отложить на другую дату.

Будет отличным решением, если за пару недель до 29 марта вы начнете ложиться спать раньше, чем обычно.

Астрономическое время в различных регионах нашей страны заметно отличается. Например, реальная разница между Донецком и Киевом составляет 30 минут. То есть на Донбассе солнце встает на полчаса раньше.

Реальная разница между Одессой и Киевом - одна минута, Симферополем и Киевом – 14 минут, а вот между Донецком и Ужгородом – 1 час и 2 минуты.

Напомним, что Европарламент проголосовал за отмену перевода часов.