Авіакатастрофа українського літака: Іран припинить ділитися доказами з Києвом [ Редактировать ]
Іран припинить ділитися з Україною доказами у справі про збиття пасажирського лайнера через публікацію запису розмов пілота іншого літака. Про це заявив директор із розслідувань катастроф Іранської організації цивільної авіації.
Аудіофайл був частиною доказів, які українським експертам надали у рамках спільного розслідування. Файл містив секретний запис переговорів екіпажу судна, яке летіло паралельно зі збитим бортом МАУ.
Екіпаж бачив і пуск ракети і вибух. З цього випливає, що Іран від самого початку знав про враження українського лайнера ракетою. Напередодні запис опублікував один з українських телеканалів.
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