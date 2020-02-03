Разумков анонсировал создание Кодекса поведения депутата [ Редактировать ]
В Верховной Раде Украины рассмотрят вопрос о создании Кодекса поведения депутатов. Об этом сообщил глава парламента Дмитрий Разумков во время брифинга с журналистами.
Он отметил, что такое решение позволит депутатам нести ответственность за свои слова в юридическом плане.
Мне бы очень хотелось этого. Мы будем заниматься этим вопросом. На самом деле, мы уже работаем над созданием Кодекса народного депутата. Мы хотим, чтобы это была не только партийная история, которую можно поддержать или не поддержать или же вообще отойти от нее, но и чтобы это несло юридические последствия, - сказал Разумков.
Раньше сообщалось о том, что комитет Верховной Рады Украины рекомендовал парламентариям подержать отставку министра развития территории и общин Украины Алены Бабак. А также Дмитрий Разумков провел совещание с главами фракций.
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