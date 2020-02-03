Журналісти пропонують не поширювати дію нового закону на друковані та онлайн-ЗМІ

Національна спілка журналістів відреагувала на новий законопроект про медіа. За словами очільника спілки Сергія Томіленка, занадто широкі повноваження Нацради з питань телебачення та радіомовлення - необгрунтовані та вплинуть ще й на ринок друкованих медіа, який сьогодні переживає кризу.

Тож, журналісти пропонують не поширювати дію нового закону на друковані та онлайн-ЗМІ, а також створити механізм громадського контролю за регулятором.