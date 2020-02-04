Дощ із кам'яних брил та стовп диму: у Японії прокинувся вулкан [ Редактировать ]
В Японії прокинувся вулкан Сіндаке на острові Кутиноерабу. Унаслідок виверження над вершиною здійнявся семикілометровий стовп диму, а кам'яні брили розліталися у радіусі 600 метрів.
На острові розташовані кілька лікувальних пансіонатів. Ніхто не постраждав, однак влада попередила про небезпеку наближення до розпеченої гори.
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