Сезон дощів викликав масштабну катастрофу у Перу

У Перу потерпають від повеней. Там саме у розпалі сезон дощів, який триватиме до квітня. В містечку Багуа, на півночі країни, лише за кілька годин зливи вулиці перетворилися на річки