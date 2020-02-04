У Сирії від обстрілів загинули шестеро турецьких військових [ Редактировать ]
У Сирії від обстрілу сил Асада загинуло п'ять військовослужбовців турецької армії. Напередодні помер іще один з важкопоранених при обстрілі. Вчора сирійська армія застосувала важку артилерію у провінції Ідліб.
На місці загинули чотири турецьких військових, іще дев'ятеро отримали поранення. У турецькому міноборони заявили, що "наповну скористаються своїм правом на самооборону", в разі повторення атак із боку сил Асада.
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