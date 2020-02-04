Смерть за контент. Двоє блогерів загинули в одній із покинутих шахт у Кривому Розі. Понад шість годин знадобилося рятувальникам, щоби розшукати та підняти на поверхню тіла загиблих. Усі подробиці нещасного випадку з'ясовувала Олена Мендалюк.

Близько опівночі п'ятеро чоловіків заради екстремального відео вирішили ризикнути життям. Двоє за допомогою альпіністського спорядження почали спускатися вентиляційним стволом покинутої шахти. На висоті близько п'ятисот-п'ятдесяти метрів вони зірвалися.

"Опросили тех, кто с ними принимал участие. Проинформировали, что они там вроде пытались снимать какой-то блог или фильм. Ну и по непонятной причине, или оборвались веревки, или они не смогли удержаться. Они оборвались и пролетели 500 метров на глубину этого ствола", - пояснює Ігор Євстратенко, командир воєнізованого гірничорятувального загону ДСНС України.

Майже 6 годин рятувальникам знадобилося, щоб знайти тіла блогерів та підняти їх на поверхню. Імена загиблих наразі не оприлюднили.

"Наразі їх тіла направлені для проведення судовомедичної експертизи. За вказаним фактом, на теперішній час даний факт зареєстровано в порядку передбаченим чинним законом України. Наразі працівниками поліції з'ясовуються усі обставини даної події", - говорить Оксана Лєсонєн, речниця Криворізького відділу поліції.

Троє спільників, які не спускалися в шахту, не постраждали. За словами місцевих жителів, залишена копальня не має постійної охорони.

"Ну как охраняется. Она охраняется периодически, пришли посидели. Ну а шо. А тут нашествие на это сооружение, такое, серьезное. То цыгане налетят - рубают все", - говорить Микола, житель Кривого Рогу.

Місцеві жителі кажуть, це не перший нещасний випадок на цій шахті. За останні кілька років на її території вже загинули троє людей.