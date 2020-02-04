Термін досудового слідства у справі вбивства журналіста Павла Шеремета продовжили до квітня поточного року. Про це повідомили в офісі Генпрокурора. До того часу планують провести додаткові експертизи та допити.

Раніше слідчі просили продовжити слідства до червня. Сьогодні відбудуться судові засідання щодо продовження запобіжного заходу трьом підозрюваним - Андрієві Антоненку, Юлії Кузьменко та Яні Дугарь.

Термін дії тримання їх під вартою спливає 8 лютого.