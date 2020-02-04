Справа Шеремета: строк досудового слідства продовжили до квітня [ Редактировать ]
Термін досудового слідства у справі вбивства журналіста Павла Шеремета продовжили до квітня поточного року. Про це повідомили в офісі Генпрокурора. До того часу планують провести додаткові експертизи та допити.
Раніше слідчі просили продовжити слідства до червня. Сьогодні відбудуться судові засідання щодо продовження запобіжного заходу трьом підозрюваним - Андрієві Антоненку, Юлії Кузьменко та Яні Дугарь.
Термін дії тримання їх під вартою спливає 8 лютого.
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