У Луцьку батьки не пускають на навчання майже півтисячі дітей

У Луцьку батьки не пускають на навчання майже півтисячі дітей. Бо фізкультурою їм доводиться займатися у підвалі, а в їдальню - бігати через двір. Подробиці - з'ясувала Сніжана Сидорук.

Теніс чи шашки. Тільки ці види спорту доступні на уроках фізкультури учням луцької школи номер тринадцять. Заняття проходять у підвалі.

"В нас зараз по програмі йде тема волейбол. Но ми не можемо проводити волейбол. Навіть на вулиці, коли трошки тепліше. В нас майданчик волейбольний на траві природній. В таку погоду там болото", - говорить Роман Кропива, вчитель фізкультури Луцької ЗОШ №13.

Стару спортзалу визнали аварійною ще два роки тому. Відтоді півтисячі дітей спортом майже не займаються. Бігають хіба що коли треба встигнути поїсти. Їдальня за двісті метрів від навчального корпусу.

"Дощ, сніг може вітер бути холодний. Ніхто може, діти не застібаються, вітер дмуйне, всі мокрі і все - вже захворіли", - говорить Дарина Терещук, учениця Луцької ЗОШ №13.

Школу обіцяли добудувати. Та за два роки нічого не змінилося. Тому батьки не пускають дітей на навчання.

"Ми просто не бачимо іншого методу, як нам достукатися, щоб нас почули в нас тут дуже велика територія, то може, земля комусь цікава, тому ігноруються всі наші звернення", - говорить Віктор Фещук, батько учня Луцької ЗОШ №13.

Вчителі на роботу приходять. Батьківський протест підтримують. У таких умовах теж втомилися навчати дітей.

"І батьки, і весь педагогічний колектив, і персонал школи - всі зацікавлені в тому, щоб цю проблему вирішити. Вирішення тут просте - елементарно просто - треба виділяти кошти і добудовувати корпус", - говорить Роман Ващук, директор Луцької ЗОШ №13.

З вимогою добудувати школу батьки пішли в міськраду. У мерії наголошують - проєкт є наразі тільки на папері. За нього місто уже сплатило пів мільйона гривень. А от потрібні на будівництво школи сімдесят мільйонів для Луцька непідйомна сума. Її вкотре планують просити в держави.

"Вони добудовуються за рахунок фонду державного регіонального розвитку. Ми подавали такі документи - подавали, позаминулий раз, нам сказали на наступний рік в цьому році жоден об'єкт міста Луцька по ДФРР вирішили не фінансувати", - говорить Григорій Пустовіт, виконувач обов'язків міського голови Луцька.

У відповідь на батьківський протест чиновники пригрозили взагалі закрити навчальний заклад, а півтисячі дітей посеред навчального року відправити до інших шкіл.

"Мене дуже дивує позиція влади, нашої влади, закрити школу і дітей, які тут живуть, яким пройти дві-три хвилинки до школи возити в інший кінець міста. Про вчителів взагалі тишина. Ніхто не говорить, де мають бути вчителі, чим вони мають займаться", - говорить Світлана Стрилюк, вчитель Луцької ЗОШ №13.

Зрештою, на зустрічі у мерії дійшли згоди - переконати область внести до списку об'єктів, які фінансуються з фонду, луцьку школу номер 13. Інакше, кажуть батьки, продовжать свій бойкот.