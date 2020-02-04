Обмен "всех на всех" могут завершить в ближайшее время - Пристайко [ Редактировать ]
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ходе визита в Прагу заявил, что обмен пленными по формуле "всех на всех" с оккупированным Донбассом и Россией может завершиться в ближайшее время. Об этом сообщает "Укринформ".
По его словам, Киев готовит очередной обмен пленными.
"Мы действительно готовим очередной обмен. Мы все еще верим в возможность завершить в ближайшее время обмен "всех на всех", - отметил Пристайко.
Он также подчеркнул, что украинская сторона надеется на включение крымских татар в списки на обмен.
Ранее мы писали о том, что Украина и Россия начали переговоры по обмену пленными.
Напомним, еще 7 сентября, между Украиной и Россией состоялся обмен пленными. Позже, 13 сентября, президент Украины Владимир Зеленский на форуме YES рассказал про второй этап обмена пленными. А уже 29 октября в ОБСЕ заявили о подготовке к обмену.
4 декабря, президент Владимир Зеленский заявил о том, что рассчитывает на большой обмен пленными на Донбассе до конца года. Уже 7 января, стали известны имена 44 человек, которые в рамках обмена пленными были переданы представителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
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